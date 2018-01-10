الكويت - 10 - 1 (كونا) -- اعلنت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية اليوم الاربعاء اطلاق حملة (جسد واحد) الهادفة لتخفيف معاناة المتضررين في مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء انخفاض درجات الحرارة وارتفاع موجات البرد في فصل الشتاء.

وقال رئيس الهيئة الدكتور عبدالله المعتوق في تصريح صحفي ان الهيئة تسعى عبر هذه الحملة الى تسويق مجموعة من المنتجات ومنها طرد غذائي يكفي خمسة افراد لمدة شهر بقيمة 30 دينارا كويتيا اضافة الى وجبة طعام ساخنة بقيمة دينارين وكسوة الشتاء ب15 دينارا ومدفأة وزيت التدفئة (مازوت) للعائلة الواحدة ب35 دينارا وبطانية مزدوجة لشخصين بقيمة 6 دنانير.

وأضاف المعتوق ان الهيئة وفرقها التطوعية لم تتوان عن تقديم السلال الغذائية والملابس الشتوية والبطانيات ووسائل التدفئة والوقود للاجئين السوريين والفلسطينيين بالتعاون مع الشركاء العاملين في الحقل الانساني.

ودعا المواطنين والمقيمين المحسنين واصحاب الايادي البيضاء وشركات القطاع الخاص الى المساهمة في دعم مشاريع الحملة ومنتجاتها بغية تقديم العون للاجئين والنازحين واسرهم من الاطفال والنساء.

ولفت الى ان هؤلاء اللاجئين والنازحين يواجهون البرد بصدور عارية ويسكنون في مخيمات متهالكة تفتقر الى ادنى مقومات الحياة ويعانون ضعفا في الامكانات المادية التي تحول بينهم وبين تدبير احتياجاتهم اليومية من الغذاء ووسائل التدفئة في مواجهة ظروف الطقس شديدة القسوة.

واوضح ان الهيئة تستقبل تبرعات المحسنين عبر موقعها الالكتروني ومقرها الرئيسي في منطقة جنوب السرة وعبر فروعها في محافظات البلاد الست ومنافذ التحصيل في المجمعات التجارية او من خلال خط الهيئة الساخن رقم 1808300. (النهاية) ع م ن / ن ف ع