الكويت - 10 - 1 (كونا) -- قال بنك الكويت الوطني ان اسعار النفط استهلت عام 2018 بتسجيل اعلى مستويات لها منذ اكثر من ثلاث سنوات إذ بلغت اسعار مزيجي (برنت) و(غرب تكساس) المتوسط بنهاية الاسبوع الماضي مستويات لم تشهدها منذ ديسمبر 2014 عند 68 و62 دولارا للبرميل على التوالي.

وأضاف (الوطني) في تقريره الصادر اليوم الاربعاء عن اسعار النفط العالمية ان مزيج (برنت) سجل ارتفاعا بنسبة 18 في المئة في العام الماضي في افضل اداء سنوي له منذ 2011 بينما سجل مزيج غرب تكساس ارتفاعا بنسبة 5ر12 في المئة.

وأوضح ان اسعار النفط اكتسبت زخما اثر اغلاق خط انابيب الاربعين في البحر الاحمر الذي يعد مسارا مهما لمزيج (برنت) اضافة الى الاحتجاجات الاخيرة في ايران والتي اعادت تسليط الضوء على المخاطر الجيوسياسية في حين كان الاثر الاكبر الى تمديد اتفاقية خفض الانتاج حتى نهاية العام الحالي.

واعتبر ان 2017 كان عاما مفصليا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) على صعيد التحكم بمستوى الانتاج وذلك من خلال انشائها اتفاقية الخفض في فترة تعد من اكثر الفترات تقلبا.

وقال إن متوسط نسبة الالتزام بخفض الانتاج للدول ال12 المشاركة في الاتفاق بلغ مستوى جيد 4ر97 في المئة خلال 11 شهرا في 2017 والتي تتوفر فيها البيانات مع تراجع اجمالي انتاج (اوبك) الى 4ر32 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي بتراجع بلغ 130 الف برميل يوميا.

وذكر انه نتج عن ذلك تجاوز اسعار النفط حاليا ادنى مستوى سجلته في يونيو الماضي بنحو 50 في المئة كما تسبب ايضا في ضيق الاوضاع بالاسواق حيث تراجع الانتاج مقابل مستوى الطلب في كل ربع من 2017 نتيجة خفض الانتاج من قبل (اوبك) والدول المشاركة من خارجها بمعدل 8ر1 مليون برميل يوميا.

وأشار الى تراجع مخزون الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنحو 100 مليون برميل من متوسط هدف انتاج (اوبك) لخمس سنوات بعد ان تجاوز الهدف بواقع 337 مليون برميل قبل 15 شهرا.

وتوقع (الوطني) أن يكون استمرار تراجع المخزون محدودا لاسيما مع توقعات بتباطؤ نمو الطلب الى 3ر1 مليون برميل يوميا من 5ر1 مليون برميل يوميا في 2017 اضافة الى توقعات بتضاعف انتاج الدول من خارج (اوبك) الى 6ر1 مليون برميل يوميا هذا العام من 6ر0 مليون برميل يوميا في 2017 بقيادة النفط الصخري الامريكي.

وقال ان اهم العوامل التي قد تؤثر سلبا على اسعار النفط هو النفط الامريكي حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها مرة اخرى للانتاج الامريكي إذ تتوقع بلوغ نموه 870 الف برميل يوميا العام الحالي اي اكثر من ضعف تقديراتها لعام 2017 والتي كانت تبلغ 390 الف برميل يوميا.(النهاية) ف ن ك / ه ث