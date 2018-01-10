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  الشؤون السياسية
(التعاون الإسلامي) تدين قتل 13 شابا في هجوم مسلح جنوبي السنغال
10/01/2018 | LOC16:27
13:27 GMT 		| الأخبار العالمية
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جدة - 10 - 1 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بشدة قتل 13 شابا في هجوم مسلح بإحدى المناطق الزراعية الواقعة في منطقة (كاسامانس) المضطربة جنوبي السنغال.
ووصف الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين ما تعرض له هؤلاء "المدنيين العزل" من قتل "وتنكيل بجثث بعضهم" بأنه "عمل وحشي مشين" داعيا السلطات السنغالية الى ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
كما تقدم العثيمين بتعازيه لأسر الضحايا وحكومة السنغال وشعبها مؤكدا موقف المنظمة الثابت ضد استخدام العنف "تحت أي ذريعة".
وكان الهجوم الذي وقع السبت الماضي وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة سبعة آخرين نفذته مجموعة مسلحة في منطقة (كاسامانس) الجنوبية التي يقاتل انفصاليون فيها من أجل الاستقلال منذ عام 1982. (النهاية) ن ح / م ع ع
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