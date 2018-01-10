 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
10 يناير 2018 05:26 م
23 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
(الكويت الوطني): أسعار النفط تستهل 2018 بأعلى مستويات منذ نحو ثلاث سنوات      (المركز) الكويتية: بورصة الكويت الأفضل أداء خليجيا في 2017      (السكنية) الكويتية تؤكد أهمية احتضان الطاقات الشبابية المبدعة في سوقي العمل الخاص والعام      سلطنة عمان توقع اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 40 مليون دولار      ماليزيا توقع عقدا مع شركة أمريكية لمواصلة البحث عن طائرتها المفقودة منذ 2014      (القوى العاملة) الكويتية: تعاون تام مع الجهات العامة والبعثات الدبلوماسية لخدمة الكويت      (الخدمات) الكويتية تدعو المشتركين لتسديد المستحقات المالية للخدمة الهاتفية
  الشؤون السياسية
بابا الفاتيكان يثمن دور سمو أمير البلاد في إرساء قيم السلام
10/01/2018 | LOC16:19
13:19 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري المحال الى الفاتيكان بدر التنيب مع البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان
سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري المحال الى الفاتيكان بدر التنيب مع البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان
مدينة الفاتيكان - 10 - 1 (كونا) -- عبر البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان عن أعز تمنياته لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بالسلام والخير مثمنا دور سموه ومكانته في ارساء قيم السلام ومبادئ الحوار والتعايش المشترك.
وذكر سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري المحال الى الفاتيكان بدر التنيب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء ان ذلك جاء خلال لقاء عقده البابا فرانشيسكو مع سفراء الدول المعتمدين لدى الفاتيكان بحضور رئيس وزراء البابا الكاردينال باولو بارولين ووزير خارجيته المطران بول غالاغر.
وأوضح السفير التنيب أنه نقل الى البابا فرانشيسكو تحيات سمو أمير البلاد وتقديره بمناسبة العام الميلادي الجديدة وتمنيات سموه بأن يكون 2018 عام خير وسلام للعالم وسائر شعوبه.
وأضاف ان البابا حمله في المقابل نقل شكره الخالص وتحياته القلبية لسمو أمير البلاد مثمنا دوره الرائد وجهوده الدؤوبة في ارساء قيم الحوار لتسوية الخلافات والصراعات ورعاية سموه للعمل الانساني وخدمته تعزيزا لأسس السلام والعيش المشترك متمنيا لشعب الكويت العزيز كل الخير ودوام السلام والاستقرار.
وفي هذا الصدد أشار التنيب الى مواقف البابا فرانشيسكو في التعبير عن قضايا العالم وهمومه وجهوده في اعلاء قيم التضامن بين الشعوب والثقافات وتأكيده ان الرسالات السماوية تتبرأ من خطاب الكراهية.
وأثنى التنيب في هذا السياق على خطاب بابا الفاتيكان هذا العام حول "ميثاق حقوق الانسان" بصفته "أساسا لا بديل عنه للعلاقات الدولية" مثمنا موقف الفاتيكان المبدئي الثابت والرافض للمساس بوضع مدينة القدس الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة المتكررة باعتبارها أساس أي تسوية جادة لاحلال السلام. (النهاية) م ن / م ع ع
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   جسر الطبيعة المعلق ..ابرز المعالم الحديثة في مدينة طهران
2.   (القوى العاملة) الكويتية: تعاون تام مع الجهات العامة والبعثات الدبلوماسية لخدمة الكويت
3.   (الخدمات) الكويتية تدعو المشتركين لتسديد المستحقات المالية للخدمة الهاتفية
4.   الهلال الأحمر الكويتي يسير خمس شاحنات محملة بمواد إغاثية إلى اليمن
5.   سفير جمهورية القمر: تعزيز العمل العربي المشترك ضرورة لمواجهة مختلف التحديات
6.   سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 54 سنتا ليبلغ 16ر65 دولار
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS