مدينة الفاتيكان - 10 - 1 (كونا) -- عبر البابا فرانشيسكو بابا الفاتيكان عن أعز تمنياته لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بالسلام والخير مثمنا دور سموه ومكانته في ارساء قيم السلام ومبادئ الحوار والتعايش المشترك.

وذكر سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري المحال الى الفاتيكان بدر التنيب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء ان ذلك جاء خلال لقاء عقده البابا فرانشيسكو مع سفراء الدول المعتمدين لدى الفاتيكان بحضور رئيس وزراء البابا الكاردينال باولو بارولين ووزير خارجيته المطران بول غالاغر.

وأوضح السفير التنيب أنه نقل الى البابا فرانشيسكو تحيات سمو أمير البلاد وتقديره بمناسبة العام الميلادي الجديدة وتمنيات سموه بأن يكون 2018 عام خير وسلام للعالم وسائر شعوبه.

وأضاف ان البابا حمله في المقابل نقل شكره الخالص وتحياته القلبية لسمو أمير البلاد مثمنا دوره الرائد وجهوده الدؤوبة في ارساء قيم الحوار لتسوية الخلافات والصراعات ورعاية سموه للعمل الانساني وخدمته تعزيزا لأسس السلام والعيش المشترك متمنيا لشعب الكويت العزيز كل الخير ودوام السلام والاستقرار.

وفي هذا الصدد أشار التنيب الى مواقف البابا فرانشيسكو في التعبير عن قضايا العالم وهمومه وجهوده في اعلاء قيم التضامن بين الشعوب والثقافات وتأكيده ان الرسالات السماوية تتبرأ من خطاب الكراهية.

وأثنى التنيب في هذا السياق على خطاب بابا الفاتيكان هذا العام حول "ميثاق حقوق الانسان" بصفته "أساسا لا بديل عنه للعلاقات الدولية" مثمنا موقف الفاتيكان المبدئي الثابت والرافض للمساس بوضع مدينة القدس الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة المتكررة باعتبارها أساس أي تسوية جادة لاحلال السلام. (النهاية) م ن / م ع ع