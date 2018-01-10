الكويت - 10 - 1 (كونا) -- أكد وزير الإعلام الكويتي رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري اليوم الاربعاء حرص الحكومة على حماية التراث والمعالم التاريخية التي تزخر بها البلاد.

وقال الجبري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحكومة تضع هذا الموضوع الحيوي ضمن خطة الدولة التنموية مستعينة في ذلك بقوانين نافذة وقرارات وزارية عديدة ذات صلة.

وثمن المبادرة الكريمة التي تقدم بها كل من فؤاد وقتيبة الغانم بإعادة ترميم قصر (الغانم) في منطقة شرق وذلك بموجب الرسالة الموجهة إلى القيادة السياسية.

وذكر أنه بموجب هذه الرسالة أصدر مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الطلب قراره رقم (1350) بتاريخ 18 أكتوبر الماضي بالموافقة على إعادة ترميم هذا المعلم التاريخي شريطة أن يشرف عليه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي أبدى بدوره عدم ممانعته في ذلك.

وأكد الجبري أن الحفاظ على التراث ومن ضمنه المباني التاريخية يعد مسؤولية مجتمعية تشارك فيها الجهات الرسمية والمدنية مشيرا إلى أن قصر (الغانم) يعد مثالا لتعاون كل الأطراف من أجل المحافظة على الذاكرة الكويتية في مثل هذه المجالات. (النهاية) ع م ن / أ م ح