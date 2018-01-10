بروكسل - 10 - 1 (كونا) -- عقدت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء اول اجتماع لها خلال عام 2018 لبحث الاوليات والمقترحات الرئيسية المتوقع صدورها في العام الجديد.

وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان أن عام 2018 هو عام الوفاء بتعهدات اصلاح الاتحاد الاقتصادي والنقدي وتأمين حدود الاتحاد الاوروبي واصلاح نظام اللجوء والعودة الى (شنغن) واستكمال السوق الرقمية الموحدة وتقريب دول غرب البلقان.

وأضاف البيان انه من بين 89 ملفا مطروحة للنقاش تم الانتهاء من 29 منها فيما تبحث المفوضية الأوروبية كيفية ضمان الانتهاء من باقي الملفات قبل مايو 2019.

وأوضح ان المفوضية الاوروبية ستركز أيضا خلال العام الحالي على ضمان تسريع عملية استجابة اوروبا بصورة اكثر حزما تجاه مختلف القضايا وان تكون في طليعة المناطق الجاذبة للفرص الجديدة والمواجهة للتحديات. (النهاية) ن خ / أ م س