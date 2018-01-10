أخبار محلية:

الكويت - مجلس الأمة الكويتي يوافق في جلسته العادية التكميلية بالمداولتين الأولى والثانية وبإجماع المصوتين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت. (تم بثه الساعة 35ر10 بالتوقيت المحلي - 35ر07 جمت)

المنامة - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يبدأ زيارة الى مملكة البحرين الشقيقة تلبية لدعوة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها بين البلدين الشقيقين.



الكويت - وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح يعلن نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي لطفل كويتي يبلغ من العمر 14 عاما بمشاركة من فريق طبي ألماني متخصص ونخبة من الأطباء الكويتيين. (تم بثه الساعة 54ر15 بالتوقيت المحلي - 54ر12 جمت)

الكويت - انطلاق مهرجان القرين الثقافي في دورته ال24 على مسرح (عبدالحسين عبدالرضا) تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ويتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة إلى جانب الندوة الرئيسية.



أخبار اقتصادية:

الكويت - بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها السعري 2ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6525 نقطة بنسبة صعود بلغت 1ر0 في المئة. (تم بثه الساعة 06ر13 بالتوقيت المحلي - 06ر10 جمت)

مسقط - سلطنة عمان توقع اتفاقية بترولية جديدة مع شركة (بترولب) اللبنانية للحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 57 (العفيف) البالغ مساحتها 2262 كيلومترا مربعا. (تم بثه الساعة 39ر12 بالتوقيت المحلي - 39ر09 جمت)

أخبار دولية:

تونس - وزارة الداخلية التونسية تعلن عن اعتقال 206 اشخاص على خلفية الاحتجاجات بعدد من المناطق والتي رافقتها عمليات نهب وتخريب وأسفرت أيضا عن جرح العشرات أغلبهم من الأمنيين. (تم بثه الساعة 01ر13 بالتوقيت المحلي - 01ر10 جمت)

انقرة - وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يدعو روسيا وايران الى "تحمل مسؤولياتهما" ازاء هجمات النظام السوري على محافظة ادلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا. (تم بثه الساعة 46ر12 بالتوقيت المحلي - 46ر09 جمت)

طوكيو - الرئيس الكوري الجنوبي مون جي-ان يرحب باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية مؤكدا ان سيؤول ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لنزع الاسلحة النووية منها. (تم بثه الساعة 36ر13 بالتوقيت المحلي - 36ر10 جمت)

رئيسا النشرة:

محمد عادل (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

مصطفى محمود (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).



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(النهاية)