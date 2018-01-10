الكويت - نائب وزير الخارجيه خالد الجارالله ينفي نفيا قاطعا حول ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حركة تنقلات بين رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية.

الكويت - وزارة الدفاع الكويتية تعلن تنفيذ القوة البحرية تدريبات بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري غدا الأربعاء من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا.

بغداد - رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يؤكد أن بلاده تلقت إشارات "إيجابية" من دول وصفها بأنها "مهمة" لدعم مؤتمر دولي تستضيفه دولة الكويت الشهر المقبل من أجل إعادة الاعمار في العراق.

تونس - رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يتعهد بمحاسبة من وصفهم ب"المخربين" في ما أكدت (الجبهة الشعبية) أحد أبرز أحزاب المعارضة توسيع نطاق الاحتجاجات على غلاء الأسعار وغياب التنمية.

طوكيو - وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء تقول إن كوريا الشمالية قبلت عرضا من جارتها كوريا الجنوبية بإجراء محادثات عسكرية للحد من التوترات الحدودية بين البلدين.(النهاية) س ع م