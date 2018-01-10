الشؤون السياسية الامم المتحدة ترحب بالمحادثات بين الكوريتين 10/01/2018 | LOC02:12

23:12 GMT | الأخبار العالمية نيويورك 10 - 1 (كونا) -- رحب الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالتقدم الذي تم احرازه خلال المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين لاسيما الاتفاق على تخفيف التوترات العسكرية وإجراء محادثات عسكرية.

وذكر غوتيريس في بيان له اليوم الثلاثاء "ان إعادة إنشاء هذه القنوات وتعزيزها أمر بالغ الأهمية لخفض مخاطر سوء التقدير أو سوء الفهم والحد من التوترات في المنطقة".

ورحب بقرار كوريا الشمالية بإرسال وفد إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية "حيث سيحقق هذا مناخا من السلام والتسامح والتفاهم في شبة الجزيرة الكورية".

وأعلنت كوريا الشمالية والجنوبية في اعقاب اللقاء الأول بينهما منذ عامين ان رياضيين ومسؤولين من الشمال سيشاركون في الألعاب الاولومبية الشتوية 2018 التي ستستضيفها مدينة (بيونغ تشانغ) الجنوبية الشهر المقبل.

واتفق الجانبان ايضا على نزع فتيل التوتر العسكري الحالي واجراء محادثات عسكرية حول المسالة من دون ان يتضح موعد هذه المحادثات التي ستكون الأولى من نوعها منذ 2014.(النهاية) ا ص ف / س ع م إطبع أرسل حفظ Share مشاركة