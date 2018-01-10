نيويورك - 9 - 1 (كونا) -- دانت دولة الكويت بشدة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) واخرها الهجوم المسلح الذي وقع في ديسمبر الماضي.

جاء هذا الموقف في كلمة القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الامن الدولي اليوم الثلاثاء لبحث تطورات الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال السفير العتيبي في كلمته ان الاعتداء الأخير اسفر عن مقتل 15 عنصرا من قوة حفظ السلام واصابة 53 آخرين بجروح مختلفة داعيا الحكومة الكونغولية الى ملاحقة مرتكبي تلك الاعتداءات وتقديمهم الى العدالة باقرب وقت ممكن.

وثمن العتيبي عاليا الدور المحوري والهام الذي تقوم به بعثة (مونوسكو) من خلال تاديتهم لمهامها المنوطة بها في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها الكونغو مشيدا بنفس الوقت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ديمتري تيتوف لقيادة التحقيق الخاص حول هذه الاعتداءات.

واعرب العتيبي عن القلق للوضع الإنساني والأرقام والحقائق التي ذكرها تقرير الأمين العام الأخير وتقارير الأمم المتحدة بالنسبة لأعداد النازحين والقابلة للازدياد وتأثير ذلك على استقرار الكونغو والدول المجاورة لها مشيدا بجهود بعثة (مونسكو) في تسهيل تقديم المساعدات لهم.

واعرب عن الشكر للمنظمات الإقليمية العاملة في جمهورية الكونغو الديموقراطية على جهودها الحثيثة الداعمة لاستقرار الاوضاع الامنية والسياسية في هذا البلد الافريقي.

وقال العتيبي "وبصفتي رئيسا للجنة عقوبات جمهورية الكونغو الديموقراطية المنشأة بقرار مجلس الأمن 1533 عام 2004 اتقدم بجزيل الشكر للسفير عمرو أبوالعطا المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية للجهود التي بذلها في تطوير أساليب عمل اللجنة والمتابعة الحثيثة للوضعين السياسي والأمني بجمهورية الكونغو الديموقراطية".

واكد استعدادات وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة المطلق لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح أعمال بعثة تحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديموقراطية ودعم فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 1533 للقيام بمهامه ومسؤولياته.(النهاية) ا ص ف / س ع م