الرباط - 9 - 1 (كونا) -- بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة مع ضيفته وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا مايتي ماشاباني اليوم الثلاثاء سبل المضي قدما في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية (ماب) عن بوريطة القول إن قائدي البلدين اتفقا خلال لقاء على هامش أعمال دورة الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي بأبيدجان في نوفمبر الماضي على "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وتعزيز التفاعل الدبلوماسي واستكشاف مجالات التعاون".

وأكد أن لقاءه مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا على هامش مشاركتها في مؤتمر وزاري بالرباط بشأن وضع أجندة افريقية حول الهجرة جاء من أجل "المضي في هذا الاتجاه".

وأوضح أن اللقاء شكل مناسبة "لتنسيق عمل الدولتين حول قضايا تتعلق بالهجرة والتنمية والسلام بالقارة الافريقية مشيرا إلى "أهمية هذا التنسيق في إسماع صوت القارة الافريقية في النقاشات المتعددة الأطراف".

وأكد أهمية الدور الذي يضطلع به كل من المغرب وجنوب افريقيا لاسيما فيما يتعلق بقضايا التنمية والهجرة في القارة الافريقية مشددا على "أن الدولتين تتقاسمان نفس الرؤية حول قارة افريقية تتولى زمام أمورها بنفسها وتتصدى للتحديات التي تواجهها".

وكانت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا قد وصلت إلى الرباط اليوم الثلاثاء للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة بجانب 20 مسؤولا من القارة الافريقية .

وتعتبر زيارتها الأولى لمسؤول من جنوب افريقيا إلى الرباط بعد اللقاء الذي جمع العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس جنوب افريقيا بأبيدجان وقرارهما الارتقاء بالتمثيلي الدبلوماسي وفتح آفاق للشراكة بين البلدين بهدف طي صفحة خلاف تتعلق بالمواقف المتباينة بين البلدين بشأن ملف الصحراء المغربية. (النهاية) م ري / ط م ا