واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الامريكية اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء آلاف السكان بسبب موجة الامطار الغزيرة والانهيارات الطينية التي تضرب جنوب الولاية.

وذكر مسؤولون في مقاطعة سانتا باربارا في كاليفورنيا أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء العواصف والامطار التي أدت إلى انزلاقات طينية في المناطق التي عانت من حرائق الغابات في وقت سابق.

كما أجلت السلطات حوالي 27 ألفا من سكان مقاطعات سانتا باربرا و فينتورا ولوس انجلوس قبل العاصفة وذلك بسبب التهديدات الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الطينية.

وأنقذ رجال الإطفاء ثمانية أشخاص من منازلهم في سانتا باربرا وتوقعت الشرطة ارتفاعا كبيرا في أعداد من يتم انقاذهم من منازلهم.

وقال المتحدث باسم شرطة مكافحة الحرائق في مقاطعة سانتا باربارا مايك الياسون إن ستة منازل على الأقل بالقرب من منطقة (مونتيسيتو) الساحلية "قد محيت تماما" بفعل الموجة الجارفة من الانهيارات الطينية والحطام.

وأغلقت السلطات الطريق السريع 101 في كلا الاتجاهين بسبب الفيضانات وتدفق الحطام الممتد من سانتا باربارا إلى فينتورا.(النهاية) ه ي / ه س ص