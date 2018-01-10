الرياض - 9 - 1 (كونا) -- جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء موقف خادم الحرمين الشريفين خلال اتصال هاتفي بحث خلاله مع رئيس السلطة محمود عباس تطورات القضية الفلسطينية وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية.

واكد خادم الحرمين الشريفين مواصلة الجهود لايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

من جانبه اعرب السلطة الفلسطينية محمود عباس عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعم المملكة التاريخي الدائم للشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه العادلة.(النهاية) ا د / س ع م