انقرة - 9 - 1 (كونا) -- اتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء مع ضيفته الرئيسة الكرواتية كوليندا كيتاروفيتش على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مخلتف المجالات.

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع كيتاروفيتش في انقرة "بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والسياسة الى جانب القضايا الاقليمية والدولية بما فيها آخر التطورات في سوريا والعراق".

وأضاف ان الاجتماع تناول أيضا بالتفصيل مسألة مكافحة "الارهاب" مؤكدا عزم بلاده بالاستمرار في اجتثاث ما يسمى منظمة (الكيان الموازي) التي تتهمها حكومة انقرة بالضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من عام 2016.

وأعرب عن شكره لنظيرته الكرواتية على اظهارها "الحساسية" تجاه هذه المسألة معتبرا ان الاجتماع معها "مثمرا وناجحا". من جانبها أعربت رئيسة كرواتيا عن اعتقادها بوجود إمكانية لزيادة قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 350 مليون دولار إلى مليار دولار في المرحلة المقبلة.

وأضافت ان تأسيس منتدى اقتصادي كرواتي - تركي واستغلال الفرص المتاحة في قطاع السياحة والاستثمار والطاقة المتجددة والمراكز الصحية سيساهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكدت أهمية الاستثمار في قطاعات المواشي واللحوم والأغذية موضحة ان الشركات الكرواتية حصلت على شهادة المنتجات الحلال في حين توفر بعض الفنادق في كرواتيا خدمات وفق الشريعة الاسلامية ما يعد أمر مهم لتركيا ودول جنوب البلقان.

كما أكدت أهمية تعزيز العلاقات بشكل أكبر في مجالي التعليم والثقافة للتقريب بين الشعبين الكرواتي والتركي لافتة الى ان اللقاء بحث أزمة الهجرة ومسألة انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد الأوروبي.(النهاية) ر س / س ع م