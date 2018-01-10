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  الشؤون السياسية
الاتحاد الاوروبي يرحب بالمحادثات بين الكوريتين
09/01/2018 | LOC23:48
20:48 GMT 		| الأخبار العالمية
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بروكسل - 9 - 1 (كونا) -- رحب الاتحاد الاوروبي بالمحادثات التي عقدت اليوم الثلاثاء بين مسؤولين من الكوريتين الشمالية والجنوبية معتبرا ذلك "اشارة مشجعة" و "خطوة ايجابية" في تحسين العلاقات بين البلدين.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني في بيان لها "نرحب بالاعلان المشترك حول مشاركة وفد من كوريا الشمالية في دورة في الالعاب الاولمبية الشتوية التي تحتضنها جارتها الجنوبية الشهر المقبل".
واعربت عن ترحيبها ايضا باتفاق الجانبين على عقد محادثات عسكرية لما لهذا الامر من آثار ايجابية في تعزيز الثقة بين البلدين وتخفيض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
واعربت عن املها ان تسهم مثل هذه المحادثات في تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.(النهاية) ن خ / س ع م
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