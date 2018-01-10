مدريد - 9 - 1 (كونا) -- قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 1ر3 بالمئة في عام 2017 مؤكدا ان الاقتصاد سيواصل نموه بشكل "قوي ومتوازن ومستدام" خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف راخوي في منتدى اقتصادي في مدريد اليوم الثلاثاء ان الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا سينمو بمتوسط 5ر2 بالمئة لغاية 2020 فيما سيتراجع معدل البطالة إلى 11 بالمئة ويهبط الدين العام الإسباني إلى 91 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020. وشدد في المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 170 مستثمرا دوليا على ان الاقتصاد الاسباني هو ال14 من حيث القوة في العالم والرابع في منطقة اليورو مشيرا في هذا السياق إلى انه "ينمو على أساس صلب".

واعتبر ان الاقتصاد الاسباني أضحى اليوم بفضل الصادرات الإسبانية إلى الخارج أكثر تنافسية مقارنة بما كان عليه قبل الازمة المالية لانه بات قادرا على بيع منتجاته لبقية دول العالم ولم يعد يعتمد على الديون الخارجية.

وأعرب راخوي عن أمله في النجاح بتشكيل حكومة في إقليم (كتالونيا) في أسرع وقت ممكن معتبرا ان ذلك سيساعد في تسارع نمو الاقتصاد الاسباني إلى مستويات أفضل من المتوقعة.

وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس المشارك في المنتدى ان الحكومة الاسبانية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تتجاوز 5ر2 بالمئة "بكل تأكيد" في 2018 مقارنة بالتوقعات الرسمية السابقة عند 3ر2 بالمئة.

ولفت الى ان تلك النسبة قد ترتفع إلى ثلاثة بالمئة في حال تم تجاوز حالة عدم الاستقرار السياسي في (كتالونيا).(النهاية) ه ن د / ا م م