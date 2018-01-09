اسلام اباد - 9 - 1 (كونا) -- قال مسؤولون باكستانيون اليوم الثلاثاء إن ستة أشخاص بينهم اربعة من رجال الشرطة قتلوا وأصيب 17 اخرون في انفجار وقع بالقرب من برلمان اقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

ونقلت تقارير محلية عن المسؤولين القول إن التقارير الاولية للشرطة أفادت بأن انتحاريا استهدف شاحنة تابعة للشرطة في منطقة تبعد حوالى 300 متر من برلمان الإقليم بمدينة كويتا عاصمة بلوشستان.

واكد المسؤول بالمستشفى الحكومي بالمدينة الدكتور شاه جيهان ان المستشفى استقبل ست جثث من بينهم اربعة لرجال الشرطة إضافة إلى 17 جريحا وصفت حالة العديد منهم بأنها خطيرة.

وقد طوقت قوات الأمن المنطقة فيما قالت الشرطة ان المتفجرات المستخدمة في الحادث تزن ما بين 15 و20 كيلوغراما.

ودان رئيس وزراء باكستان شهيد عباسي بشدة الحادث الذي استهدف قوات الأمن واصفا إياه بأنه "إرهابي".

ووقع الانفجار بعد فترة وجيزة من انعقاد جلسة في برلمان بلوشستان حضرها جميع أعضائه تقريبا على خلفية أزمة سياسية نشبت بسبب استقالة رئيس وزراء الإقليم سناء الله زهري. (النهاية) س ب ك / ط م ا