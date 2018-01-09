انقرة - 9 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات التركية اليوم الثلاثاء ان القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بمدينة (بيتليس) جنوب شرقي تركيا.

وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ المدينة ان فرق مكافحة الارهاب نفذت عمليتين متزامنتين بموقعين مختلفين في (بيتليس) ما أسفر عن اعتقال ثلاثة أشخاص وضبط كميات من الوثائق والكتب التابعة للتنظيم.

من جانب آخر اعتقلت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء سبعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لجبهة (حزب التحرير الثوري) اليسارية المحظورة بمدينة اسطنبول.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مسؤولين أمنيين القول ان شرطة مكافحة الارهاب شنت عمليات متزامنة في ثمانية مواقع بالمدينة للقبض على المشتبه بهم الذين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات جديدة في اسطنبول.

وأضافت ان الشرطة صادرت خلال العمليات مسدسين وبندقية صيد وعددا كبيرا من الذخائر الى جانب وثائق ومواد رقمية تابعة للجبهة.

وتعتبر السلطات التركية جبهة حزب التحرير الثوري مسؤولة عن تنفيذ عدة هجمات ارهابية بتركيا من بينها الهجوم الذي استهدف السفارة الامريكية في انقرة عام 2013 وادى الى قتل حارس أمن واصابة صحفي تركيين.(النهاية) ر س / ا م م