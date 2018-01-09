عمان - 9 - 1 (كونا) -- قالت الخارجية السورية اليوم الثلاثاء ان الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة تؤكد النهج العدواني لاسرائيل وذلك في اشارة الى الهجمات الصاروخية الاسرائيلية الاخيرة على سوريا.

ونقلت وسائل اعلام سورية رسالة وجهتها الخارجية السورية الى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن ان اسرائيل اقدمت مجددا فجر اليوم الثلاثاء على شن ثلاثة اعتداءات بالصواريخ على الاراضي السورية.

واضافت الوزارة ان هذه الاعتداءات تأتي مع بداية العام الجديد "لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك النهج العدواني الخطير الذي تتبعه اسرائيل لتفجير المنطقة وزيادة تعقيد الاوضاع التي تمر بها خدمة لاغراضه في دعم الارهاب وإدامة احتلاله للاراضي العربية.

واعتبرت ان الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الاراضي السورية "لم تنجح في حماية شركاء اسرائيل وعملائها من التنظيمات الارهابية وفي مقدمتها تنظيما ما يسمى الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة".

وذكرت ان استمرار سلطات الاحتلال في انتهاكاتها الصارخة لقرار مجلس الامن المتعلق بفصل القوات ولقرارات مجلس الامن والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب ما كان ليحدث لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها الادارة الامريكية الذي يوفر لاسرائيل الحصانة من المساءلة ويمكنها من الاستمرار في ممارساتها.

واكدت ان الحكومة السورية تعيد تحذير اسرائيل من التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها على سوريا ودعمها المستمر للتنظيمات المسلحة وتحملها كامل المسؤولية عنها.

وجددت الوزارة مطالبة مجلس الامن بادانة هذه الاعتداءات الاسرائيلية السافرة وتدعوه بموجب الميثاق لاتخاذ اجراءات حازمة وفورية لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة اسرائيل عنها. (النهاية) ط ك / ع س ع