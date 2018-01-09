عمان - 9 - 1 (كونا) -- بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هاتفيا اليوم الثلاثاء تطورات الأوضاع الإقليمية بخاصة القضية الفلسطينية.

جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي في اتصال هاتفي بحث خلاله الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية وعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر البيان ان الملك عبدالله الثاني اكد في الاتصال الهاتفي ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لحماية حقوق الفلسطينيين في مدينة القدس ودعم الفلسطينيين في مساعيهم الرامية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور وبما يسهم في خدمة القضايا العربية.(النهاية) ا ب