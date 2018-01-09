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  عام
روسيا : طائرة امريكية حلقت فوق قاعدة (حميميم) بسوريا لحظة الهجوم
09/01/2018 | LOC18:04
15:04 GMT 		| الأخبار العربية
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موسكو - 9 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء ان طائرة تجسس امريكية حلقت فوق قاعدة (حميميم) الروسية بسوريا لحظة تعرضها لهجوم من طائرات مسيرة عن بعد.
واضافت الوزارة في بيان ان الطائرة الامريكية من طراز (بوسيدون) كانت تحوم لاربع ساعات على ارتفاع سبعة الاف متر بين قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية والقاعدة البحرية الروسية في محافظة (طرطوس) على الساحل السوري في اثناء تعرض القاعدتين لهجوم بطائرات من دون طيار السبت الماضي واستنكر البيان تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية بان تكنولوجيا الطائرات التي استخدمت في الهجوم على القواعد الروسية في سوريا "متوفرة في الاسواق " وتسائل البيان عن الاسواق التي تتاجر بهذا النوع من الطائرات.
واعتبر ان برمجة هذا النوع من الطائرات على القاء القنابل الكترونيا والحصول على احداثيات دقيقة لتنفيذ الهجوم ليس بالامر السهل ويتطلب امكانات تكنولوجية متقدمة لا تملكها الا دولا متطورة.
وقال ان تصريح المسؤول العسكري الامريكي حول سهولة الحصول على تكنولوجيا الطائرات المسيرة عن بعد وتصادف وجود طائرة تجسس امريكية في المنطقة "امر يبعث على الشكوك".
وكانت موسكو اكدت تعرض قواعدها بسوريا لهجوم بطائرات مسيرة عن بعد وان العسكريين الروس تمكنوا من اسقاط سبعة منها بواسطة صواريخ (بانتسير – اس 1 ) وتعطيل ثلاث والاستحواذ على ثلاث اخرى نافية وقوع اضرار او اصابات بين الجنود الروس من جراء الهجوم.(النهاية) ا س / م م
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