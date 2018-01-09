برلين - 9 - 1 (كونا) -- سجلت الصادرات الالمانية ارتفاعا في نوفمبر الماضي بنسبة 1ر4 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وذكر مكتب الاحصاءات الألماني في تقرير شهر نوفمبر ان الشهر ذاته حقق ارتفاعا في صادرات اكبر اقتصاد اوروبي بنسبة 2ر8 بالمئة مقارنة مع اكتوبر الذي سبقه لتبلغ قيمة الصادرات الألمانية في الشهر المذكور 5ر116 مليار يورو.

وأضاف المكتب ان الصادرات الألمانية لدول منطقة اليورو حققت في الفترة المشار اليها ارتفاعا بنسبة 1ر9 بالمئة بينما سجلت الصادرات الألمانية الى دول الاتحاد الاوربي زيادة بنسبة 8 بالمئة والى بقية بلدان العالم بنسبة 2ر8 بالمئة.

وعن قيمة الواردات قال المكتب انها حققت في الشهر ذاته ارتفاعا بنسبة 3ر8 بالمئة لتبلغ قيمتها 92 مليار يورو ويحقق اقتصاد ألمانيا فائضا بقيمة 7ر23 مليار يورو في شهر واحد.

وتزامنت ارقام المكتب مع اعلان وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الثلاثاء ان القطاع الصناعي الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الألماني سجل في نوفمبر الماضي مقارنة مع اكتوبر الذي سبقه نموا بنسبة 4ر3 بالمئة.

وقالت الوزارة في تقريرها لشهر نوفمبر الماضي ان هذا النمو غير مسبوق منذ ثمانية اعوام مؤكدة ان قطاع صناعة الالات والسيارات يتصدر لائحة القطاع الحيوي.

وتوقعت الوزارة ان تساهم هذه البيانات الايجابية في زيادة الثقة في الاقتصاد الألماني الذي يحقق منذ اعوام نموا مستقرا يتراوح بين 1 و2 بالمئة رغم ازمة الديون في منطقة اليورو في عام 2011 والازمة المالية في عام 2007. (النهاية) ع ن ج / ع س ع