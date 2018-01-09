جنيف - 9 - 1 (كونا) -- اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء ان برامجها الصحية لصالح مسلمي ميانمار اللاجئين في بنغلاديش تعاني نقصا شديدا في التمويل.

واوضحت المنظمة في بيان ان ما تحتاجه لتغطية تلك البرامج الصحية لهذا العام يصل الى حوالي 175 مليون دولار من اجل توفير الرعاية لمسلمي ميانمار في مخيمات (كوكس بازار) ببنغلاديش.

واوضحت المنظمة ان تلك المبالغ ستخصص للتعامل مع العديد من الحالات الصحية من بينها رعاية 58700 امرأة حامل يعشن في المخيمات ومن بينهن 15480 حال ولادة متوقعة في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين لا تحصل سوى 67 في المئة من النساء الحوامل على خدمات رعاية النساء والتوليد.

ولفتت الى ظهور 3649 حالة اشتباه بالاصابة بالدفتريا حتى الان مع 30 حال وفاة بسبب المرض كانت آخرها في الثاني من يناير الجاري مؤكدة اهمية استمرار حملات تطعيم الاطفال المعرضين للإصابة.

وتستضيف بنغلاديش حاليا اكثر من 680 الفا من مسلمي ميانمار فروا من بلادهم في صيف عام 2016 بعد تعرضهم لاضطهاد وهجمات على اسس عنصرية ودينية من جانب القوات الحكومية وجماعات مسلحة بوذية.

واصدرت الامم المتحدة تقارير عدة رصدت فيها انتهاكات حقوق الانسان التي تعرض لها مسلمو ميانمار في بلادهم والتي ترقى وفق الامم المتحدة الى اعمال التصفية العرقية وجرائم الحرب جرائم ضد الانسانية. (النهاية) ت ا / م م