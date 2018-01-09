 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
09 يناير 2018 08:15 م
22 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
السلطان قابوس يمنح مكافأت مالية واراضي للمنتخب العماني بمناسبة تتويجه بلقب (خليجي 23)      اتحاد العقاريين الكويتي: حريصون على المساهمة في مواجهة عمليات غسل الأموال      بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة      (الطيران المدني) الكويتية: 17 في المئة زيادة حركة الركاب بالمطار في 2017      كوريا الشمالية تقترح تسوية القضايا العالقة مع سيؤول عبر مفاوضات سلام      مجلس الأمة الكويتي يزكي الدوسري والجلال لعضوية لجنتي (الخارجية) و(المرافق)
  الصحة والبيئة
(الصحة العالمية) تشكو نقص تمويل برامج رعاية مسلمي ميانمار
09/01/2018 | LOC17:28
14:28 GMT 		| الأخبار العالمية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
جنيف - 9 - 1 (كونا) -- اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء ان برامجها الصحية لصالح مسلمي ميانمار اللاجئين في بنغلاديش تعاني نقصا شديدا في التمويل.
واوضحت المنظمة في بيان ان ما تحتاجه لتغطية تلك البرامج الصحية لهذا العام يصل الى حوالي 175 مليون دولار من اجل توفير الرعاية لمسلمي ميانمار في مخيمات (كوكس بازار) ببنغلاديش.
واوضحت المنظمة ان تلك المبالغ ستخصص للتعامل مع العديد من الحالات الصحية من بينها رعاية 58700 امرأة حامل يعشن في المخيمات ومن بينهن 15480 حال ولادة متوقعة في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين لا تحصل سوى 67 في المئة من النساء الحوامل على خدمات رعاية النساء والتوليد.
ولفتت الى ظهور 3649 حالة اشتباه بالاصابة بالدفتريا حتى الان مع 30 حال وفاة بسبب المرض كانت آخرها في الثاني من يناير الجاري مؤكدة اهمية استمرار حملات تطعيم الاطفال المعرضين للإصابة.
وتستضيف بنغلاديش حاليا اكثر من 680 الفا من مسلمي ميانمار فروا من بلادهم في صيف عام 2016 بعد تعرضهم لاضطهاد وهجمات على اسس عنصرية ودينية من جانب القوات الحكومية وجماعات مسلحة بوذية.
واصدرت الامم المتحدة تقارير عدة رصدت فيها انتهاكات حقوق الانسان التي تعرض لها مسلمو ميانمار في بلادهم والتي ترقى وفق الامم المتحدة الى اعمال التصفية العرقية وجرائم الحرب جرائم ضد الانسانية. (النهاية) ت ا / م م
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   وزير الإعلام الكويتي يعرب عن اعتزازه بدور وكالة (كونا) ورسالتها الإعلامية
2.   وزير الإعلام الكويتي: العلاقات الكويتية المغربية مميزة وتاريخية
3.   الهلال الأحمر الكويتي: نسعى لنكون ركنا أساسيا في العمل الإنساني محليا وعربيا
4.   سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 14 سنتا ليبلغ 62ر64 دولار
5.   المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر تشيد بدور الكويت في المجال الانساني
6.   مجلس الأمة الكويتي يزكي الدوسري والجلال لعضوية لجنتي (الخارجية) و(المرافق)
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS