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  اقتصاد
البطالة بايطاليا تهبط الى ادنى مستوى منذ خمس سنوات
09/01/2018 | LOC17:21
14:21 GMT 		| الأخبار العالمية
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روما – 9 - 1 (كونا) -- تراجعت معدلات البطالة في ايطاليا الى أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمس سنوات الى 11 في المئة مقابل ازدياد أعداد العاملين الى مستوى قياسي منذ 40 سنة.
وذكر المعهد القومي للاحصاء الايطالي (ايستات) في نشرة دورية اليوم الثلاثاء أن المعدل العام للبطالة هبط في نوفمبر 2017 بمقدار 1ر0 نقطة مئوية عن مستواه في شهر أكتوب السابق وبمقدار 0ر1 نقطة مئوية عن نفس الشهر من عام 2016 الي نسبة 11 في المائة وهو المعدل الأدنى منذ أكتوبر 2012.
واضاف ايستات ان عدد الباحثين عن عمل في ايطاليا بنهاية نوفمبر الماضي هبط الى 85ر2 مليون عاطل بما يقل بمقدار 243 ألف فرد عن مستواه في نوفمبر من عام 2016 .
وأشار المعهد الى اجمالي عدد العاملين – الحائزين على وظائف – ارتفع في نوفمبر 2017 الى 183ر23 مليون موظف بزيادة شهرية بلغت 65 ألف موظف عن أكتوبر السابق وبزيادة سنوية بمقدار 345 ألف موظف جديد مقارنة مع عام 2016.
وأوضح المعهد القومي الرسمي ان اجمالي عدد العاملين المسجل بنهاية نوفمبر الماضي هو الأعلى على الاطلاق منذ بداية رصد هذه البيانات في عام 1977 اذ ارتفعت نسبة العاملين في الشريحة العمرية بين 15 و64 سنة إلى 4ر58 في المئة بزيادة بلغت 9ر0 نقطة عن نوفمبر 2016. (النهاية) م ن
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