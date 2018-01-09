بروكسل - 9 - 1 (كونا) -- جدد الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء تمسكه بالاتفاق النووي الإيراني ومواصلة دعمه رافضا التكهن بمعلومات حول احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي "ان موقفنا في اوروبا من الاتفاق النووي معروف جيدا ويجب الحفاظ عليه".

واضافت ان هذا الموقف "يؤتي ثماره" مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة دعم الاتفاق وعدم التكهن "بأي نوع من السيناريوهات".

وفي هذا الصدد لفتت المتحدثة الى عقد الممثلة العليا اجتماعا مع وزراء خارجية فرنسا جان ايف لودريان والمانيا سيغمار غابرييل والمملكة المتحدة بوريس جونسون وايران جواد ظريف في بروكسل يوم الخميس المقبل سيركز على الاتفاق النووي الإيراني.

وكان نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي حذر المجتمع الدولي امس الاثنين من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذى جرى التوصل اليه في عام 2015.

وكانت مجموعة (5 + 1) التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا وقعت في عام 2015 في فيينا الاتفاق النووي الذي تعهد الجانب الايراني فيه بالتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنه.

ويتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -الذي ينتقد الاتفاق الموقع ابان ادارة سلفه باراك اوباما - اتخاذ قرار بحلول منتصف يناير الجاري بشأن موقفه النهائي منه.

كما سيبين ترامب موقفه حول ما إذا كان سيواصل رفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيرانية بموجب بنود الاتفاق النووي. (النهاية) ن خ / أ م س