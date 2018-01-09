 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
09 يناير 2018 08:15 م
22 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
السلطان قابوس يمنح مكافأت مالية واراضي للمنتخب العماني بمناسبة تتويجه بلقب (خليجي 23)      اتحاد العقاريين الكويتي: حريصون على المساهمة في مواجهة عمليات غسل الأموال      بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة      (الطيران المدني) الكويتية: 17 في المئة زيادة حركة الركاب بالمطار في 2017      كوريا الشمالية تقترح تسوية القضايا العالقة مع سيؤول عبر مفاوضات سلام      مجلس الأمة الكويتي يزكي الدوسري والجلال لعضوية لجنتي (الخارجية) و(المرافق)
  الشؤون السياسية
الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بالاتفاق النووي الإيراني
09/01/2018 | LOC17:11
14:11 GMT 		| الأخبار الخليجية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
بروكسل - 9 - 1 (كونا) -- جدد الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء تمسكه بالاتفاق النووي الإيراني ومواصلة دعمه رافضا التكهن بمعلومات حول احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي "ان موقفنا في اوروبا من الاتفاق النووي معروف جيدا ويجب الحفاظ عليه".
واضافت ان هذا الموقف "يؤتي ثماره" مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة دعم الاتفاق وعدم التكهن "بأي نوع من السيناريوهات".
وفي هذا الصدد لفتت المتحدثة الى عقد الممثلة العليا اجتماعا مع وزراء خارجية فرنسا جان ايف لودريان والمانيا سيغمار غابرييل والمملكة المتحدة بوريس جونسون وايران جواد ظريف في بروكسل يوم الخميس المقبل سيركز على الاتفاق النووي الإيراني.
وكان نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي حذر المجتمع الدولي امس الاثنين من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذى جرى التوصل اليه في عام 2015.
وكانت مجموعة (5 + 1) التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا وقعت في عام 2015 في فيينا الاتفاق النووي الذي تعهد الجانب الايراني فيه بالتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنه.
ويتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -الذي ينتقد الاتفاق الموقع ابان ادارة سلفه باراك اوباما - اتخاذ قرار بحلول منتصف يناير الجاري بشأن موقفه النهائي منه.
كما سيبين ترامب موقفه حول ما إذا كان سيواصل رفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيرانية بموجب بنود الاتفاق النووي. (النهاية) ن خ / أ م س
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   وزير الإعلام الكويتي يعرب عن اعتزازه بدور وكالة (كونا) ورسالتها الإعلامية
2.   وزير الإعلام الكويتي: العلاقات الكويتية المغربية مميزة وتاريخية
3.   الهلال الأحمر الكويتي: نسعى لنكون ركنا أساسيا في العمل الإنساني محليا وعربيا
4.   سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 14 سنتا ليبلغ 62ر64 دولار
5.   المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر تشيد بدور الكويت في المجال الانساني
6.   مجلس الأمة الكويتي يزكي الدوسري والجلال لعضوية لجنتي (الخارجية) و(المرافق)
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS