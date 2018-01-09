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09 يناير 2018 05:20 م
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السلطان قابوس يمنح مكافأت مالية واراضي للمنتخب العماني بمناسبة تتويجه بلقب (خليجي 23)      اتحاد العقاريين الكويتي: حريصون على المساهمة في مواجهة عمليات غسل الأموال      بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة      (الطيران المدني) الكويتية: 17 في المئة زيادة حركة الركاب بالمطار في 2017      كوريا الشمالية تقترح تسوية القضايا العالقة مع سيؤول عبر مفاوضات سلام      مجلس الأمة الكويتي يزكي الدوسري والجلال لعضوية لجنتي (الخارجية) و(المرافق)
  الإعلام
الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2017
09/01/2018 | LOC16:36
13:36 GMT 		| أخبار الكويت
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وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

أخبار محلية:

الكويت – رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر يبحث مع رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي الجنرال سانت كلمنتي والوفد المرافق له الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (تم بثه الساعة 53ر11 بالتوقيت المحلي - 53ر08 جمت)

الكويت - المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية تعلن انها ستوزع الدفعة الأولى من القطعة الخامسة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني من السنة المالية الحالية متضمنة 328 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها لأصحاب الطلبات حتى مطلع أكتوبر 1998. (تم بثه الساعة 18ر15 بالتوقيت المحلي 18ر12 جمت)

أخبار اقتصادية:

جنيف - البنك المركزي السويسري يعلن تحقيقه ارباحا عن العام الماضي بلغت 54 مليار فرنك سويسري (55 مليار دولار) في سابقة هي الاولى في تاريخه. (تم بثه الساعة 28ر14 بالتوقيت المحلي - 28ر11 جمت)

أخبار دولية:

كوالالمبور - السلطات الفلبينية تعلن انها ستقدم احتجاجا دبلوماسيا إلى الصين بعد بناء الأخيرة قاعدة جوية ومرافق أخرى على جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. (تم بثه الساعة 10ر16 بالتوقيت المحلي - 10ر13 جمت)

تونس - رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يتعهد بمحاسبة من وصفهم ب"المخربين" في ما أكدت (الجبهة الشعبية) أحد أبرز أحزاب المعارضة توسيع نطاق الاحتجاجات على غلاء الأسعار وغياب التنمية. (تم بثه الساعة 17ر15 بالتوقيت المحلي - 17ر12 جمت)

جنيف - تقارير اخبارية تذكر ان نحو 13 الف سائح محاصرين الآن في مناطق جبلية بسويسرا بعد توقف حركة النقل المؤدية اليها بسبب الانهيارات الثلجية. (تم بثه الساعة 12ر15 بالتوقيت المحلي - 12ر12 جمت)

غزة - السلطات البحرية الاسرائيلية تعتقل أربعة صيادين فلسطينيين اثناء عملهم في بحر قطاع غزة على بعد خمسة اميال من منطقة (السودانية). (تم بثه الساعة 55ر13 بالتوقيت المحلي - 55ر10 جمت)

تونس - وزارة الداخلية التونسية تعلن مصرع شخص وجرح عدد من عناصر الشرطة التونسية في احتجاجات رافقتها اعمال تخريبية بعدد من المناطق التونسية. (تم بثه الساعة 09ر13 بالتوقيت المحلي - 09ر10 جمت)

موسكو - الرئاسة الروسية ترحب باجراء مفاوضات مباشرة بين وفدين يمثلان كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية. (تم بثه الساعة 44ر14 بالتوقيت المحلي - 44ر11 جمت)

القاهرة - ثمانية مسلحين يلقون مصرعهم في تبادل اطلاق نار مع قوات الامن المصرية في اثناء عملية دهم بأحد المناطق الصحراوية بشمالي سيناء. (تم بثه الساعة 27ر16 بالتوقيت المحلي - 27ر13 جمت)

رئيسا النشرة:

محمد المطيري (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).
عبدالله الحربي (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).
الهاتف: 22271839 965+ (النشرة المحلية).
24836577 965+ (النشرة الدولية). (النهاية)
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