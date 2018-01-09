رام الله - 9 - 1 (كونا) -- شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء مسيرة نظمتها فصائل فلسطينية في نطاق الاحتجاجات الرافضة للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووصلت المسيرة التي شارك فيها العشرات وهم يرفعون الاعلام الفلسطينية الى الحاجز العسكري للاحتلال الاسرائييلي الذي يقع قرب مستوطنة (بيت ايل) المقامة على اراضي رام الله.

وتخلل ذلك مواجهات بين الشبان المشاركين بالمسيرة وعناصر الحاجز الاسرائيلي الذين استخدموا القنابل الصوتية والرصاص لتفريق الحشود.

تاتي هذه المسيرة في اطار النداء الذي وجهته القوى الفلسطينية لاعتبار اليوم الثلاثاء يوم غضب تنديدا بالقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الناشط في المقاومة جمال حمعة في اثناء مشاركته بالمسيرة "نسعى لاستدامة هذه الفعاليات الشعبية المنددة بالقرار الأمريكي والمحافظة على وتيرة المواجهات مع الاحتلال.

وأضاف جمعة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "هناك دعوة لاعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب يتوجه فيه الفلسطينيون في نقاط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من الشهر الماضي مسيرات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضا للقرار الذي يطالب الفلسطينيون الإدارة الامريكية بالتراجع عنه.(النهاية) ن ق / م م