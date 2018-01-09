القاهرة - 9 - 1 (كونا) -- قتل ثمانية مسلحين اليوم الثلاثاء في تبادل اطلاق نار مع قوات الامن المصرية في اثناء عملية دهم بأحد المناطق الصحراوية بشمالي سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان انه تم العثور بحوزة المسلحين على خمسة بنادق آلية وعبوتين ناسفتين وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة موضحة أن هذه العناصر تلقت عدة تدريبات على استخدام الأسلحة وتصنيع وزرع العبوات الناسفة.

واضافت ان هذه العناصر اتخذت من أحد المساكن المهجورة وكرا لاختبائهم والانطلاق منه لتنفيذ عملياتهم العدائية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمواطنين.(النهاية) ر غ