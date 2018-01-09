غزة - 9 - 1 (كونا) -- طالبت فصائل فلسطينية اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمنع أي إجراءات تمس مدينة القدس وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية بالمدينة.

وطالبت الفصائل في بيان صحفي على هامش مسيرة جماهيرية دعت اليها بمدينة غزة بتوحيد الخطاب الفلسطيني وضرورة فرض عزلة سياسية ودبلوماسية على الولايات المتحدة واسرائيل والتحرك القانوني استنادا للشرعية الدولية لمواجهة القرار الأمريكي.

واكدت أهمية الإسراع في تحقيق المصالحة الفلسطينية ورفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وتوحيد الصف الفلسطيني لأنه السبيل الوحيد لهزيمة المشروع الأمريكي وتكريسا لحق الشعب الفلسطيني لإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

كما اكدت حق الشعب الفلسطيني باستخدام كل اشكال المقاومة للدفاع عن أرضه ومقدساته وعدم السماح بتمرير أي قرار يمس حقوقه المشروعة محملة الإدارة الأمريكية بقراراتها وانحيازها الدائم لإسرائيل وكل ما يترتب على ذلك من عدم استقرار المنطقة.

وجددت الدعوة إلى تفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وضرب الاقتصاد الإسرائيلي الى جانب المنتجات الأمريكية فيما طالب المجلس المركزي الوطني الذي سينعقد منتصف الشهر الحالي الى تفعيل قرارات الدورة السابقة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

من جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الفصائل والقوى خرجت اليوم لتؤكد رفضها للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل معتبرا القرار "مجحفا" ويضرب كل المشروع الوطني الفلسطيني.

ودعا إلى استمرار الانتفاضة الشعبية ودعمها بكافة السبل وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة للاحتلال الإسرائيلي.

بدوره طالب القيادي في المبادرة الوطنية محمد جرادة على هامش مشاركته في المسيرة في تصريح ل(كونا) باستمرار الانتفاضة وإسقاط قرار الرئيس الأمريكي ترامب مؤكدا أن النضال سيستمر حتى إفشال كافة المخططات الأمريكية والإسرائيلية تجاه مدينة القدس وانها ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

في سياق متصل قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في تصريح مماثل ان الطريق الوحيد لإسقاط المؤامرة الأمريكية هي استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني واستمرار وتصعيد خيار المقاومة في وجه الاحتلال.

وتشهد الاراضي الفلسطينية مسيرات واحتجاجات ادت الى وقوع مواجهات مباشرة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي وسقوط عدد من الشهداء والجرحى على خلفية قرار الرئيس الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. (النهاية) و ا ب / ع س ع