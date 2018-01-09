كوالالمبور - 9 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الثلاثاء انها ستقدم احتجاجا دبلوماسيا إلى الصين بعد بناء الأخيرة قاعدة جوية ومرافق أخرى على جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا في تصريح للصحفيين إن "الحكومة الصينية وعدت منذ فترة بعدم تسليح هذه الجزر" مضيفا أن الاحتجاج سيكون عبر وزارة الخارجية.

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي في مؤتمر صحفي دوري إن "التقارير حول الجزر التي استولت عليها الصين لم تكن جديدة" مؤكدا رفض بلاده عسكرة المنطقة.

وأضاف أن مثل تلك العمليات والإجراءات تشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة.

ويأتي احتجاج الفلبين على الصين عقب بث التلفزيون الصيني لقطات جوية في 30 ديسمبر الماضي يظهر تحول جزر من الشعاب المرجانية إلى قاعدة جوية.

فيما تم أيضا بناء مستشفى يضم أكثر من 50 طبيبا وإنشاء خدمة اتصالات متنقلة عالية السرعة ومطارا بمدرج تصل مساحته إلى 3160 مترا لخدمة ما تسميه بكين ب"محطة الطقس".

وذكرت الصين أن استصلاح الجزر يهدف إلى المساعدة في نشر السلام في المنطقة بالإضافة إلى تأمين السلامة البحرية والوقاية من الكوارث.

وشهدت العلاقات بين الصين والفلبين اضطرابا لسنوات لكنها تحسنت بشكل كبير بعد تولي الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي منصبه في عام 2016.

وتنفي الصين الاتهامات بتسليح بعض الجزر واستصلاحها في بحر الصين الجنوبي حيث تتنازع مع بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام على ملكيتها.(النهاية) ع ا ب / أ م س