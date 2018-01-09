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  اقتصاد
مسؤول كويتي : دولة الكويت سباقة في دعم التجمعات العربية
09/01/2018 | LOC16:08
13:08 GMT 		| أخبار الكويت
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الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية نبيل العبد الجليل
الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية نبيل العبد الجليل
القاهرة - 9 - 1 (كونا) -- قال مسؤول اقتصادي كويتي اليوم الثلاثاء ان دولة الكويت سباقة في دعم التجمعات العربية على المستوى الخليجي والعربي.
واضاف الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية نبيل العبد الجليل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته باعمال الاجتماع ال33 للجنة الاتحاد الجمركي العربي ان ثمة توجها من دولة الكويت لدعم الكثير من القرارات المتخذة على مستوى جامعة الدول العربية.
واوضح ان "دولة الكويت داعمة للعمل والتضامن العربي المشترك " مشيرا الى سعي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية باتجاه هذه الغاية.
واشار الى عمل لجنة الاتحاد الجمركي العربي المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للوصول الى نتائج مرضية باعتبارها احدى الخطوات الرئيسية باتجاه السوق العربية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك .
واكد ان ذلك يتم من خلال العمل على توفير ادوات ووسائل متفق عليها بين الدول العربية" متضامنة" للوصول الى افضل النتائج لتحقيق رغبات الدول من خلال لجنة الاتحاد الجمركي الموحد سعيا للتضامن العربي المشترك المنشود.
وحول اهم العقبات التي تواجه استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ووصولا للاتحاد الجمركي العربي اعتبر العبدالجليل ان اهم تلك العقبات تتعلق بالاستثناءات الممنوحة للدول لبعض السلع بالاضافة الى القيود غير الجمركية وعدم الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية العربية.
واشار الى وجود مساهمات كثيرة ومقترحات ودراسات بهذا الخصوص موضحا أن مؤسسات العمل العربي المشترك بالتنسيق مع الامانة العامة لجامعة الدول تعمل بالتوازي مع بيوت الخبرة الاستشارية العالمية لتحقيق النتائج المرجوة للانتهاء من هذه الدراسات.
واعرب العبد الجليل عن القناعة بأن يطرح موضوع الاطار التشريعي للاتحاد الجمركي العربي في منتصف مارس المقبل. (النهاية ) م ف م / ر غ
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