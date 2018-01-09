الكويت - 9 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الثلاثاء تنفيذ القوة البحرية تدريبات بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري غدا الأربعاء من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي ان التدريبات ستقام على مسافة 5ر16 ميل بحري شرق (رأس الجليعة) امتدادا إلى جزيرة (قاروه) وبمسافة 6 أميال بحرية شرق (رأس الزور) امتدادا إلى جزيرة (أم المرادم).

وأهابت المديرية بجميع مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة في الفترة المحددة حرصا منها على سلامة الجميع. (النهاية) ع ي س / خ ع ح