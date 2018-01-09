تونس - 9 - 1 (كونا)-- تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء بمحاسبة من وصفهم ب"المخربين" في ما أكدت (الجبهة الشعبية) أحد أبرز أحزاب المعارضة توسيع نطاق الاحتجاجات على غلاء الأسعار وغياب التنمية.

وقال الشاهد في تصريح صحفي إن حكومته "مستعدة للاستماع لأي شخص يحتج بطريقة سلمية" مضيفا "لم نر البارحة احتجاجات..بل شاهدنا أناسا يقومون بالتكسير والاعتداء على التونسيين وعلى الديمقراطية".

واكد أن الاحتجاجات الليلية لا تأتي في اطار الديمقراطية مبينا أن "الحل الوحيد هو تطبيق القانون أمام من قام بالتخريب" .

وذكر ان ثمة "من حرض على الاحتجاجات.. نحن في ديمقراطية والحكومة من واجبها حماية الاحتجاجات السلمية وتستمع للمواطنين وتجد حلولا لمشكلاتهم".

في المقابل اكدت حركة (الجبهة الشعبية) توسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية لعام 2018 والذي أقره البرلمان أواخر 2017 ويتضمن رفعا في أسعار أغلب المواد فضلا عن فرض ضرائب جديدة.

وقال زعيم (الجبهة الشعبية) حمة الهمامي في مؤتمر صحفي "لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".

وطالب الهمامي بكشف حقيقة مقتل مواطن تونسي في الاحتجاجات مساء أمس داعيا المحتجين إلى التظاهر السلمي من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة.

كما اعرب عن رفضه سياسة تشويه التحركات الشعبية ومواجهتها بالقمع والمحاكمات.

وتأتي الاحتجاجات بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر رفضا لغلاء الأسعار وذلك بعد دخول (قانون المالية لسنة 2018) حيز التنفيذ.

ويتضمن القانون زيادات في أسعار أغلب السلع وفرض ضرائب جديدة في محاولة لاستعادة التوازنات المالية للدولة وتقليص عجز الميزان التجاري. (النهاية) خ س ج / أ م س