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  الشؤون السياسية
البيت الابيض يؤكد ان ترامب سيخوض الانتخابات الرئاسية في 2020
09/01/2018 | LOC02:44
23:44 GMT 		| الأخبار العالمية
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واشنطن - 8 - 1 (كونا) -- اكد البيت الابيض اليوم الاثنين ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الابيض هوغان غيدلي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (اير فورس 1) خلال رحلة الى ولاية (تينيسي) الامريكية "بكل تأكيد ان الرئيس ترامب سيخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2020".
واكد انه تم تجهيز حملة ترامب الخاصة بالانتخابات الرئاسية الامريكية التي ستقام في عام 2020.
يأتي هذا الموقف في ظل انخفاض نسبة التأييد الشعبي للرئيس ترامب الى 37 بالمئة وفقا للاستطلاعات الاخيرة مقارنة ب39 بالمئة الاسبوع الماضي.(النهاية) ه ي / س ع م
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