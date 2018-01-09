الكويت – نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله يؤكد اهمية مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي سيعقد في الفترة من 12 الى 14 فبراير المقبل مشيرا الى انه يعقد في ظل "ظروف حرجة".

واشنطن - نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعلن انه سيزور مصر والاردن واسرائيل خلال الفترة من 20 الى 23 يناير الجاري.

موسكو - وزارة الدفاع الروسية تقول ان القواعد العسكرية الروسية في سوريا تعرضت قبل يومين الى هجوم نوعي بطائرات مسيرة عن بعد.

عمان - دائرة المخابرات العامة الأردنية تعلن احباط مخطط "إرهابي" لخلية مؤيدة لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) واعتقال 17 عنصرا بتهمة "المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية".

القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية تعلن اجراء الانتخابات الرئاسية في شهر مارس المقبل فيما ستجرى جولة الإعادة في ابريل في حالة عدم حسم التصويت في الجولة الأولى.

طهران - مدير عام مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية محمد راستاد يؤكد انه لا يمكن تقديم حصيلة نهائية بشأن ضحايا ركاب ناقلة النفط الايرانية التي اصطدمت بسفينة شحن صينية في مياه بحر الصين.(النهاية) س ع م