بروكسل - 8 - 1 (كونا) -- اعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين ان الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامنية فيديريكا موغيريني ستستضيف هنا في ال11 من الشهر الجاري اجتماعا حول ايران والاتفاق الخاص ببرنامجها النووي.

وذكر مكتب موغيريني في بيان مقتضب ان الاجتماع سيحضره وزراء خارجية فرنسا جان ايف لودريان والمانيا سيغمار غابرييل وبريطانيا بوريس جونسون بالاضافة الى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

واوضح البيان ان المشاركين بالاجتماع سيبحثون البرنامج النووي الايراني والاتفاق الخاص به.

يأتي هذا الاعلان بعد ساعات من اصدار وزارة الخارجية الألمانية بيانا تقول فيه "لا مستجدات حتى الان حول الموعد الدقيق والمكان الذي سيتم فيه عقد لقاء وزير الخارجية الايراني".

وكانت مجموعة (5 + 1) وقعت في عام 2015 في فيينا الاتفاق النووي الذي تعهد الجانب الايراني فيه بالتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنه. (النهاية) ن خ / س ع م