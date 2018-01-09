عام الاتحاد الأوروبي يؤكد اهمية استئناف مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين 09/01/2018 | LOC01:15

22:15 GMT | الأخبار العالمية بروكسل - 8 - 1 (كونا) -- جدد الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين موقفه الخاص باهمية استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية اجرتها الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامنية فيديريكا موغيريني مع وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ووزيرة الخارجية النرويجية ايني ايريكسين سوريدي.

وقالت ماجا كوسيجانسيس المتحدثة الرسمية باسم الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والامنية في بيان لها انه تم خلال هذه الاتصالات بحث تطورات النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي والخطوات الكفيلة لاستئناف مفاوضات السلام.

واوضحت "ان الحل المنطقي للنزاع بين اسرائيل وفلسطين هو التفاوض حول حل الدولتين".

تأتي هذه الاتصالات بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الشهر الماضي اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمدينة القدس عاصمة لاسرائيل والبدء في اجراءات نقل سفارة بلاده اليها الا ان الاتحاد الاوروبي اكد دعمه لحل الدولتين واعتبار القدس عاصمة للفلسطينيين والاسرائيليين.(النهاية) ن خ / س ع م إطبع أرسل حفظ Share مشاركة