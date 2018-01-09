لندن - 8 - 1 (كونا) -- اجرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم الاثنين تعديلا وزاريا جزئيا في حكومتها شمل بعض الوزارات الصغيرة فيما احتفظ اغلب الوزراء الكبار بمناصبهم.

واعلنت ماي عن نقل وزير المعاشات والعمل ديفيد غوك الى وزارة العدل خلفا لديفيد لدينغتون الذي عين في منصب مستشار دوقية (لانكستر) برتبة وزير.

كما عين مات هانكوك وزيرا للثقافة والاعلام والرياضة خلفا للوزيرة كارن برادلي التي كلفت بوزارة ايرلندا الشمالية بعد استقالة جيمس بروكنشير لأسباب صحية.

وعين براندون لويس رئيسا لحزب المحافظين خلفا لباتريك ماكلولين بينما اكدت وسائل اعلام بريطانية استقالة وزيرة التعليم جيستين غرينينغ بعد رفضها تسلم وزارة المعاشات والعمل وخلفها دايمين هايندز.

وفي المقابل احتفظ كبار وزراء الحكومة بمناصبهم يتقدمهم وزير الخزانة فيليب هاموند والخارجية بوريس جونسون والدفاع غافين ويليامسون ووزيرتي الداخلية امبر راد والتنمية الدولية بيني موردنت.

وينتظر ان تعلن رئاسة الوزراء غدا الثلاثاء عن مزيد من التعينات لكن اغلبها سيشمل مناصب نواب الوزراء وكبار موظفي الوزرات.(النهاية) م ر ن / س ع م