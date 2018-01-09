عمان - 8 - 1 (كونا) -- أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين رفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره بنسب تراوحت ما بين 65 و100 بالمئة على ان يتم تعويض محدودي الدخل لتجنيبهم وطأة القرار.

واعلن وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة في مؤتمر صحفي عن الأسعار الجديدة للخبز والتي سيعمل فيها اعتبارا من مطلع شهر فبراير المقبل ولمدة عام وبموجبها ارتفع سعر كيلو غرام الخبز (العربي الكبير) من 22 سنتا تقريبا الى حوالي 45 سنتا بزيادة نسبتها 100 بالمئة.

اما الخبز (العربي الصغير) فقد ارتفع من نحو 33 سنتا الى حوالي 56 سنتا بزيادة مقدارها حوالي 67 بالمئة في حين ارتفع سعر خبز (الطابون) من 25 سنتا الى حوالي 49 سنتا.

وعزا الوزير الأردني أسباب رفع الدعم الى ان غالبيته يذهب لغير الأردنيين وعددهم حوالي ثلاثة ملايين شخص من مجموع السكان (5ر9 ملايين نسمة).

وتجري الحكومة الأردنية حاليا معادلة لاقرار قيمة الدعم الذي يقتصر على الفئات محدودة الدخل لتعويضهم عن قيمة الزيادة على أسعار الخبز وتجنيبهم وطأة القرار.(النهاية) أ ب / م م ج