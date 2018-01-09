واشنطن - 8 - 1 (كونا) -- أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الاثنين انه سيزور مصر والاردن واسرائيل خلال الفترة من 20 الى 23 يناير الجاري.

ووفق بيان رسمي فان بنس سيقوم خلال جولته "بمعالجة الحاجة المشتركة لمكافحة الارهاب ومساعدة الاقليات الدينية المضطهدة".

وقال البيان ان نائب الرئيس الأمريكي سيصل الى مصر في 20 يناير حيث سيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم يتوجه الى الاردن في اليوم التالي للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ويتضمن جدول أعمال بنس في إسرائيل لقاءات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس روفن ريفلين وخطاب إلى الكنيست وزيارة الجدار الغربي ونصب (ياد فاشيم) للمحرقة.

وقالت إليسا فرح المتحدثة باسم بنس أنه سيسافر إلى الشرق الأوسط لتأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حلفائها في المنطقة لهزيمة التطرف الذي يهدد الأجيال القادمة.

وأوضحت المتحدثة باسم بنس أن نائب الرئيس الأمريكي "يتطلع إلى الاجتماع مع قادة مصر والأردن وإسرائيل لبحث سبل العمل معا لمكافحة الإرهاب وبحث سبل تعزيز الأمن القومي".

وكانت زيارة نائب الرئيس الامريكي مقررة اصلا نهاية ديسمبر الماضي لكنها ارجئت في ظل التوتر الناجم عن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. (النهاية) ر م / م م ج