انقرة - 8 - 1 (كونا) -- أعلن محافظ مدينة (مرسين) علي احسان صو اليوم الاثنين استضافة المدينة للقمة التركية العربية الاقتصادية الأولى ومنتدى الأعمال التركي اليمني الخميس المقبل.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن احسان صو القول ان القمة والمنتدى اللتين تستمران لمدة ثلاثة أيام سيشارك فيها 250 مسؤولا يضمون وزراء ودبلوماسيين ورجال أعمال من الدول العربية وقبرص.

وأضاف ان المشاركين سيبحثون آخر التطورات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية وسبل البحث عن مجالات التعاون الجديدة الى جانب مناقشة قضايا اقتصادية أخرى.

وأشار الى ان برنامج القمة سيشهد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الأتراك والعرب في حين سيشارك في المنتدى التركي اليمني حوالي 135 رجل أعمال يمني اضافة الى حضور رجال أعمال من الأردن والبحرين وماليزيا والصين.

وأوضح ان القمة والمنتدى ستنظمان برعاية وزارة الاقتصاد التركية ومحافظة (مرسين) ووكالة دعم وتشجيع الاستثمار ووكالة (تشوقورفا) للتنمية وجمعية رجال الأعمال الأتراك والعرب.(النهاية) ر س / ا م م