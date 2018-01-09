عمان - 8 - 1 (كونا) -- اتفق الاردن والاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين على اهمية العمل من اجل اطلاق جهود "جادة وفاعلة" لحل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي على اساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِلة.

وقالت الخارجية الاردنية في بيان أن ذلك جاء خلال مباحثات عبر الهاتف بين وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني.

وأشارت الى ان الصفدي استعرض نتائج اجتماع اللجنة الوزارية العربية الذي استضافه الاردن يوم السبت الماضي لبحث سبل الحد من تداعيات قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وأضافت أن الصفدي ابلغ موغيريني ان الدول العربية التي اجمعت على رفض القرار الامريكي الذي يشكل خرقا للقانون الدولي ولا اثر قانونيا له توافقت على العمل مع المجتمع الدولي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

واكد اهمية دور الاتحاد الاوروبي ودوله في ايجاد افاق سياسية تكسر الجمود في الجهود المستهدفة تحقيق السلام الشامل والدائم مثمنا موقف الاتحاد الداعم لحل الدولتين الذي يعتبره الاردن السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار الاقليميين.

وكان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري كلف الوفد الوزاري العربي الذي اجتمع في عمان برئاسة الاردن بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية بالتواصل مع المجتمع الدولي لتأكيد بطلان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والحد من تداعياته والمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 كما اتفق الوزراء على العمل مع المجتمع الدولي على اطلاق جهد سياسي فاعل للتوصل الى حل الدولتين.

وكان الوزير الصفدي قد التقى موغيريني في بروكسل الشهر الماضي وبحث معها تداعيات القرار الامريكي حيث اكدت موغريني في مؤتمر صحفي مشترك ان ايا من الدول الاوروبية لن تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل او تنقل سفارتها اليها. (النهاية) أ ب / ط م ا