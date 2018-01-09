عمان - 8 - 1 (كونا) -- قال العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين إنه سيتم التواصل مع الادارة الامريكية في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة بلاده مؤكدا أهمية العمل للتأثير في اي توجه يتعلق بالمنطقة.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع رئيس مجلس النواب الأردني ورؤساء اللجان النيابية لتناول قضايا محلية وإقليمية.

وفيما يتعلق بالقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل السفارة الأمريكية اليها قال الملك عبدالله الثاني ان اي مواقف او قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية او من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف مشددا على ان القدس تجمع الامة ويجب ان تكون اولوية للجميع.

وبهذا الخصوص قال ان الاردن لم ولن يدخر اي جهد لدعم الفلسطينيين في قضيتهم العادلة لافتا الى انه لا يمكن للمنطقة ان تستقر دون التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأشار الى ان التنسيق مستمر مع الاشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.

وفيما يتصل بالأزمة السورية قال ان الاتفاق الثلاثي بين الاردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وانشاء منطقة خفض تصعيد التوتر في جنوب سوريا من شأنه ان يساهم في التوصل الى حل سياسي ويحمي المصالح الاردنية.

واكد ان بلاده تدعم جميع المبادرات التي تساعد في التوصل الى حل سياسي شامل ضمن مسار جنيف وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا.

وفي الشأن المحلي قال العاهل الأردني ان اكبر تحد يواجه الأردن هو الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة وكيفية حماية الطبقة الوسطى والفقيرة مؤكدا أهمية اصلاح القطاع العام.(النهاية) أ ب / ط م ا