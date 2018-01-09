 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
09 يناير 2018 05:14 ص
22 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
سمو أمير البلاد يتلقى برقية شكر من رؤساء البرلمانات الخليجية      تقرير: 306 مليارات دولار خسائر الولايات المتحدة بسبب الكوارث الطبيعية في 2017      حريق في برج ترامب الشهير بضاحية منهاتن يسفر عن إصابة شخصين      روسيا تعترف بتعرض قواعدها بسوريا لهجوم بطائرات من دون طيار      بابا الفاتيكان يدعو الى عدم المساس بوضع مدينة القدس      سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس غرفة تجارة الكويت بنجاح (خليجي 23)      (الوطني للثقافة) الكويتي يطلق بعد غد الدورة ال24 لمهرجان القرين الثقافي      اجتماع للتعاون الاسلامي بجدة على مستوى خبراء لبحث استراتيجية للشباب      جامعة الكويت: قبول 33 طالبا من غير الكويتيين بالفصل الدراسي الثاني      البيت الابيض يؤكد ان ترامب سيخوض الانتخابات الرئاسية في 2020
  الشؤون السياسية
العاهل الأردني: سنتواصل مع الإدارة الأمريكية لتفادي أي فراغ يؤثر على مصالحنا
08/01/2018 | LOC21:32
18:32 GMT 		| الأخبار العربية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الأردني ورؤساء اللجان النيابية
العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الأردني ورؤساء اللجان النيابية
عمان - 8 - 1 (كونا) -- قال العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين إنه سيتم التواصل مع الادارة الامريكية في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة بلاده مؤكدا أهمية العمل للتأثير في اي توجه يتعلق بالمنطقة.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع رئيس مجلس النواب الأردني ورؤساء اللجان النيابية لتناول قضايا محلية وإقليمية.
وفيما يتعلق بالقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل السفارة الأمريكية اليها قال الملك عبدالله الثاني ان اي مواقف او قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية او من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف مشددا على ان القدس تجمع الامة ويجب ان تكون اولوية للجميع.
وبهذا الخصوص قال ان الاردن لم ولن يدخر اي جهد لدعم الفلسطينيين في قضيتهم العادلة لافتا الى انه لا يمكن للمنطقة ان تستقر دون التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وأشار الى ان التنسيق مستمر مع الاشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة.
وفيما يتصل بالأزمة السورية قال ان الاتفاق الثلاثي بين الاردن والولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار وانشاء منطقة خفض تصعيد التوتر في جنوب سوريا من شأنه ان يساهم في التوصل الى حل سياسي ويحمي المصالح الاردنية.
واكد ان بلاده تدعم جميع المبادرات التي تساعد في التوصل الى حل سياسي شامل ضمن مسار جنيف وبما يضمن وحدة واستقرار سوريا.
وفي الشأن المحلي قال العاهل الأردني ان اكبر تحد يواجه الأردن هو الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة وكيفية حماية الطبقة الوسطى والفقيرة مؤكدا أهمية اصلاح القطاع العام.(النهاية) أ ب / ط م ا
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
صوت لأفضل صورة لعام 2017

Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره افتتاح اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية
2.   صورة اليوم
3.   اخلاء مطار (جون اف كينيدي) في نيويورك بسبب تدفق مياه في مبنى ركاب
4.   مجلس الأمة ينظر في جلسته غدا إحالة الخطاب الأميري وانتخاب أعضاء للجنتين برلمانيتين
5.   وزيرة (الخدمات) الكويتية تبحث مع وزير المواصلات القطري تعزيز التعاون المشترك
6.   الشيخ مبارك الدعيج يبحث ونظيره المغربي تعزيز التعاون بين (كونا) و(ماب)
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS