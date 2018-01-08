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  عام
(البترول الوطنية) الكويتية توقع عقدا لبناء 10 محطات وقود بقيمة 47ر15 مليون دينار
08/01/2018 | LOC19:24
16:24 GMT 		| الأخبار العالمية
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صورة جماعية لقيادات شركة البترول الوطنية وشركة المجموعة المشتركة عقب توقيع العقد
صورة جماعية لقيادات شركة البترول الوطنية وشركة المجموعة المشتركة عقب توقيع العقد

اعادة مصححة

من أسامة جلال

الكويت - 8 - 1 (كونا) -- أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية توقيعها عقدا مع شركة (المجموعة المشتركة للمقاولات) لبناء عشر محطات جديدة لتعبئة الوقود في عدة مناطق بالبلاد بقيمة إجمالية تبلغ 47ر15 مليون دينار كويتي (نحو 25ر51 مليون دولار أمريكي).
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والتجارية الناطق الرسمي للشركة باسم العيسى لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان هذه المحطات تمثل الدفعة الأولى من حزمة تشمل 19 محطة جديدة لافتا إلى أنه سيتم توقيع عقد إنشاء المحطات التسع المتبقية في وقت لاحق.
من جهته اكد الرئيس التنفيذي في (البترول الوطنية) محمد المطيري ل(كونا) أهمية إنجاز العقد بالوقت المحدد لما له من أهمية كبرى في توسيع نطاق خدمات الشركة وتجاوبا مع التوسع العمراني في البلاد لاسيما في المدن السكنية الجديدة مثل (صباح الاحمد) و(الوفرة) ما يسهم في تفادي الازدحام في محطات التعبئة.
وقال المطيري ان المحطات الجديدة ستبنى بتصميم مستقبلي وستكون ذات طابع عصري يعكس الوجه الحضاري للشركة وستقدم خدمات متكاملة ومتنوعة للجمهور لافتا إلى أن تلك المحطات تمثل المرحلة الأولى ضمن خطة وضعتها الشركة لبناء 100 محطة جديدة.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة في (المجموعة المشتركة) رعد العبدالله ل(كونا) ان المحطات ستساهم في توفير خدمات الوقود للسكان بالمناطق المحددة لبناء هذه المحطات.
وأضاف أن مدة العقد 330 يوما تتضمن توفير خدمات إضافية في المحطات الجديدة مثل إصلاح وغسيل السيارات آليا وأجهزة البيع الآلية وبيع قطع الغيار وأدوات الزينة وسوق تجارية.
وأوضح أن كل محطة ستضم مكاتب إدارية ومسجدا كما سيتم استخدام الطاقة الشمسية لإمدادها بالطاقة الكهربائية البديلة ما يعكس حرص الشركة على الاهتمام بالجوانب البيئية.
ووقع العقد نيابة عن شركة البترول الوطنية الكويتية الرئيس التنفيذي محمد المطيري وعن (المجموعة المشتركة) نائب رئيس مجلس الإدارة رعد العبدالله بحضور مسؤولين من الجانبين. (النهاية) أ س ج / ه ث
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الرئيس التنفيذي في (البترول الوطنية) محمد المطيري ونائب رئيس مجلس الإدارة في (المجموعة المشتركة) رعد العبدالله خلال توقيع العقد
الرئيس التنفيذي في (البترول الوطنية) محمد المطيري ونائب رئيس مجلس الإدارة في (المجموعة المشتركة) رعد العبدالله خلال توقيع العقد
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