برلين - 8 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين انه لا لم يطرأ شي على عقد لقاء رباعي يضم وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الايراني لبحث الاتفاق النووي الايراني.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر برويل "لا مستجدات حتى الان حول الموعد الدقيق والمكان الذي سيتم فيه عقد لقاء وزير الخارجية الايراني".

واضاف برويل ان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل سيتحدث اليوم في بروكسل مع مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبية فيديريكا موغيريني حول هذا اللقاء.

وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد وزير الخارجية الايراني محمد جواد طريف اليوم لوكالة أنباء الطلبة الايرانية (ايسنا) على عقد لقاء رباعي بالقول "لقد اتفقنا مع وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد مشاورات حول البرنامج النووي الايراني".

وكانت مجموعة (5 + 1) وقعت في عام 2015 في فيينا الاتفاق النووي الذي تعهد الجانب الايراني فيه بالتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الغربية عنه. (النهاية) ع ن ج / ع س ع