عام (السكنية) الكويتية: تسليم مخططات (جنوب عبدالله المبارك) الاحد المقبل 08/01/2018 | LOC19:08

16:08 GMT | أخبار الكويت الكويت - 8 - 1 (كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية الانتهاء من المخطط التفصيلي وتصميم شبكات البنى التحتية لمشروع جنوب عبدالله المبارك الاسكاني على ان تبدأ تسليمها للمستحقين الاحد المقبل.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة المهندس ناصر خريبط في تصريح صحفي اليوم الاثنين إنه سيتم تسليم مخططات المشروع ومراحل التوزيع وارقام القسائم وابعادها وقياساتها ومواقع المحولات مطلع الاسبوع المقبل "قبل اجراء اول قرعة".

وأوضح خريبط ان مشروع جنوب عبدالله المبارك الاسكاني يضم 3260 قسيمة بمساحة 400 متر مربع اضافة الى مواقع مخصصة للخدمات والمباني العامة ما يجعله مشروعا متكاملا يلبي احتياجات قاطني المنطقة وفقا للمعايير والاسس التخطيطية والتصميمية المعمول بها في مشاريع المؤسسة.

وأفاد بأن المؤسسة قسمت توزيعات قسائم المشروع الى 11 قرعة تستمر حتى الرابع من ابريل المقبل. (النهاية) ف ن ك / خ ع ح إطبع أرسل حفظ Share مشاركة