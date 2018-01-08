بروكسل - 8 - 1 (كونا) -- ادرج الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين 16 شخصا وكيانا واحدا في كوريا الشمالية الى قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الاصول وحظر السفر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2397.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان ان قرار مجلس الامن اعتمد في 22 ديسمبر 2017 ردا على أنشطة كوريا الشمالية في مجال الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة.

واضيف هؤلاء الاشخاص بالاضافة الى كيان واحد يمثل وزارة القوات المسلحة في كوريا الشمالية الى قائمة العقوبات ليرتفع بذلك عدد الاشخاص الى 79 شخصا و54 كيانا بحسب قائمة الامم المتحدة بالإضافة إلى 41 شخصا و10 كيانات بحسب الاتحاد الأوروبي وحده.

ورجح الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات اضافية على كوريا الشمالية في الاسابيع المقبلة. (النهاية) ن خ / أ م س