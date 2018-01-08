لندن - 8 - 1 (كونا) -- اكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني ومشروع حل الدولتين.

كما اكد جونسون لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي يزور لندن ضرورة اعادة بعث مسار السلام في الشرق الاوسط وتجديد المفاوضات على أساس حل الدولتين بحسب ما ذكره بيان للخارجية البريطانية.

وجدد جونسون "موقف بلاده الواضح والراسخ بشأن وضع القدس التي يجب تحديد وضعها في تسوية عبر المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين" مضيفا أن القدس يجب ان تكون في نهاية المطاف عاصمة مشتركة للدولتين الفلسطينية والاسرائيلية.

ووصف جونسون العلاقات البريطانية الفلسطينية بأنها "قوية وراسخة" معربا عن تطلعه لاستمرار العلاقات الطيبة مع رياض المالكي ومع الاصدقاء الفلسطينيين. (النهاية) م ر ن