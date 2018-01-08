موسكو - 8 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين ان القواعد العسكرية الروسية في سوريا تعرضت قبل يومين الى هجوم نوعي بطائرات مسيرة عن بعد.

وذكرت الوزارة في بيان ان الرادارات الروسية تمكنت السبت الماضي من رصد مجموعة من الاجسام الطائرة المتجهة نحو قاعدة (حميميم) الجوية باللاذقية وقاعدة (طرطوس) البحرية.

واضاف ان الجنود الروس تمكنوا من اسقاط سبع طائرات من دون طيار بواسطة صواريخ (بانتسير اس 1) والتحكم بست طائرات اخرى كانت تشارك في الهجوم.

واوضح ان الخبراء الروس تمكنوا ايضا من انزال ثلاث طائرات بعد التحكم بها الكترونيا في مناطق خاضعة للسيطرة فيما تحطمت ثلاث طائرات اخرى بعد اصطدامها بالارض.

واتهم البيان دولا متطورة تكنولوجيا باصدار الاوامر للمسلحين باستخدام طائرات من دون طيار في مهاجمة القواعد الروسية وقال ان المعطيات الهندسية والقدرة على التحكم بهذه الطائرات وتوجيهها واعداد عبوات ناسفة متطورة خاصة بها تؤكد وقوف دولة متطورة وراء هذا الهجوم.

واكد البيان عدم وقوع اي ضرر او اصابات بين العسكريين الروس نتيجة لهذا الهجوم مشيرا الى مواصلة العمل كالمعتاد في قاعدتي حميميم وطرطوس.

وحذر البيان من ان حصول المسلحين على هذا النوع من التكنولوجيا يجعلهم قادرين على القيام بعمليات ارهابية مماثلة في اي دولة. (النهاية) ا س / م م