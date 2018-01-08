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  التربية والتعليم
(التربية) الكويتية: حرمان 60 حالة من أداء اختبار (اللغة العربية والاحصاء) للثانوية العامة
08/01/2018 | LOC18:53
15:53 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - 8 - 1 (كونا) -- قالت وزارة التربية الكويتية اليوم الاثنين انه تم حرمان 60 حالة من أداء اختبار مواد اللغة العربية والاحصاء للفترة الدراسية الأولى لمرحلة الثانوية العامة القسم الأدبي والمعهد الديني في حين بلغ عدد حالات الغياب 1107 طالبا وطالبة.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي ان إجمالي عدد الطلبة المقيدين لأداء اختبارات الاحصاء بالقسم الأدبي بلغ 14961 طالبا وطالبة خضع للاختبار منهم 13925 في حين بلغ عدد حالات الغياب 1036 طالبا وطالبة وحرمت 60 حالة اضافة الى 784 حالة غياب بأعذار طبية.
وأشارت الى أن إجمالي عدد المقيدين من طلبة المعهد الديني لأداء اختبار الحديث الشريف بلغ 1221 طالبا وطالبة خضع للاختبار منهم 1150 في حين بلغ عدد حالات الغياب 71 حالة وعدد حالات الاعذار الطبية 28 حالة. (النهاية) م ر ف / خ ع ح
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